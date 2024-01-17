Chicago\'da Michigan Gölü\'nden Yükselen Buhar Gösterisi

Chicago şehri, Pazar günü oldukça dondurucu sıcaklıklarla uyandı, ancak şehir sakinleri benzersiz bir gösteriyle karşılaştı, çünkü Michigan Gölü'nün sularının buhar ürettiği veya duman çıkardığı görünüyordu, bu tamamen nasıl algıladığınıza bağlı.

Bu fenomen gün boyunca devam etti, sıcaklıklar sıfır derecenin üzerine çıkmakta zorlanırken su sıcaklığı 32 derecenin üzerinde kaldı.

Peki, bu buhar gösterisine ne sebep oldu?

Maine Üniversitesi'ne göre, "buhar" aslında su buharıdır. Bu buhar, "gerçekten soğuk hava, nispeten daha sıcak suyun üzerine hareket ettiğinde ve yüzeyin hemen üzerindeki ince sıcak hava tabakası" oluştuğunda meydana gelir.

Buharlaşan damlacıklar yükseldiğinde, soğuk hava sınırlı miktarda nem tutabilir, bu da sıvının sis haline yoğunlaşmasına zorlar, üniversiteye göre.

Mental Floss'a göre, benzer bir süreç soğuk havada nefes aldığınızda da gerçekleşir, çünkü nefes verdiğinizde nefesinizdeki minik su damlacıkları sıvı suya ve buz haline yoğunlaşarak önünüzde gördüğünüz "buharı" oluşturur.

Chicago'daki hava sıcaklığı Pazar günü oldukça dondurucu idi, bazı bölgelerde eksi 10 derecenin altına düşen yerler görüldü, ancak Michigan Gölü'ndeki su nispeten sıcak kalmaya devam ediyor, Chicago Crib'de kaydedilen sıcaklık 39 derece ve sahil şeridinde ise 34 derece olarak belirlendi, Ulusal Hava Servisi'ne göre.