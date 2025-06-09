CHP Almanya Federasyonu'ndan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Almanya'nın Frankfurt kentinde merkezi bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Almanya Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Federasyon Başkanı Özgür Uçma tarafından yayımlanan mesajda, merhum başkanın, sosyal belediyecilik anlayışıyla sadece Manisa'da değil, Türkiye genelinde halkın gönlünde taht kurduğu vurgulandı. CHP Almanya Federasyonu, Başkan Zeyrek'in ilkeli ve kararlı duruşunun yerel yönetim anlayışına örnek teşkil ettiğini belirtti.

Taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli neferlerinden, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi, yalnızca görev yaptığı şehirde değil, Türkiye'nin dört bir yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın gönlünde yer edinmiş, ilkeli ve kararlı duruşuyla örnek olmuş bir yerel yönetim insanıydı. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde, Başkan'ın halkçı çizgisi ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı topluma umut ve cesaret vermiştir. Ferdi Zeyrek'in kaybı, sadece bir belediye başkanının değil, halkın yanında duran, emeğe ve eşitliğe inanan bir yol arkadaşının kaybıdır. CHP Almanya Federasyonu olarak, acımızı yüreğimizin en derininde hissediyor; ailesine, yakınlarına, Manisa halkına ve partimizin tüm örgütlerine başsağlığı diliyoruz. Mücadelesi bizlere mirastır, bıraktığı değerler ise yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Işıklar içinde uyusun."