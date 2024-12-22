CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın ikinci günü çalışmalarına katıldı.
Toplantının bugünkü konusunun, 'Yeni bir enternasyonalizm için bir araç olarak Geleceğin Paktı' ve 'İklim değişikliğinin ve doğal afetlerin sosyoekonomik etkileri' olduğu belirtildi.
Son Dakika › Dünya › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
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