CHP Hannover Birliği'nden Ön Seçim ve Protesto - Son Dakika
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Dünya

CHP Hannover Birliği'nden Ön Seçim ve Protesto

Almanya'nın Hannover şehrinde, CHP birliklerinin öncülüğünde Cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere düzenlenen ön seçim çalışmaları kapsamında sandıklar kuruldu. CHP Hannover Birliği Başkanı Uğur Madak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ederek demokratik haklar için mücadele ettiklerini ifade etti.

23.03.2025 18:20  Güncelleme: 20:09
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Haber: İlhan Baba

(HANNOVER)- Almanya'nın çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren CHP birliklerinin öncülüğünde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlenen ön seçim çalışmaları kapsamında sandıklar kuruldu. Bu kapsamda, Hannover CHP Birliği de vatandaşların yoğun katılımıyla sandık başına gitti.

CHP Hannover Birliği Başkanı Uğur Madak, oy kullanma işlemleri sırasında yaptığı açıklamada, Almanya'nın birçok kentinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimlerin tutuklanmasını protesto ettiklerini ve bu protestoları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Madak, "Mücadelemiz demokrasi mücadelesidir, mücadelemiz hak, hukuk ve adalet mücadelesidir. Bugün de Türkiye'de demokrasiye ve insan haklarına karşı yapılan keyfi uygulamaların önüne geçmek adına Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için sandık başındayız. Katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür ederim," dedi.

Türkiye'den kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen yaşanan hukuksuzluklara kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan Madak, "Türkiye'de demokrasinin ayaklar altına alınmasına göz yumamayız. Hannover'de çok sayıda vatandaşımız ve sivil toplum kuruluşu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi için sandık başında oy kullandı," ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Hannover, Hannover, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya CHP Hannover Birliği'nden Ön Seçim ve Protesto - Son Dakika

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