Çin'de Ak Dudaklı Geyikleri Kaçak Olarak Avlayan Dört Kişiye Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

LANZHOU, 25 Mart (Xinhua) — Beyaz dudaklarıyla tanınan geyik türü, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor. Kaçak avcılar 30 Ağustos 2020'de ulusal parka izinsiz girmişler ve yasadışı olarak elde ettikleri tüfeklerle iki vahşi ak dudaklı geyiği öldürmüşlerdi. Hayvanların derisini yüzen ve satmak için Gansu'nun diğer kentlerine taşıyan dört kişi daha sonra yolculukları sırasında polis tarafından tutuklanmıştı.

Gansu'daki bir temyiz orman mahkemesi, ikinci duruşmada, daha önceki kararı onadı ve nadir bulunan ve nesli tükenmekte olan vahşi hayvanları öldürmekten ve yasadışı silah bulundurmaktan suçlu bulduğu kaçak avcıları dört ila 11 yıl altı ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Ak dudaklı geyikler, çoğunlukla Qinghai- Tibet Platosu'nda 3.500 ila 5.000 metre arasındaki yüksek rakımlarda yaşar ve platoya özgü nadir bir türdür.