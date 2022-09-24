Çin'de askeri darbe iddiası gündem oldu! Doğrulama gelmeyince gazeteci topu haber kaynağına attı - Son Dakika
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Çin'de askeri darbe iddiası gündem oldu! Doğrulama gelmeyince gazeteci topu haber kaynağına attı

24.09.2022 15:56

Çinli gazeteci Jennifer Zeng, ordunun yönetime el koyduğuna dair iddiasına resmi kaynaklardan doğrulama gelmeyince kaynağını suçladı.

Çinli gazeteci Jennifer Zeng'in ülkede askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Youtube kanalından ve Twitter hesabından Çin ile ilgili paylaşımlar yapan gazeteci Zeng, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e karşı darbe yapıldığı, Xi'nin ev hapsinde tutulduğunu iddia etti.

"ORDUYA AİT ARAÇLAR PEKİN'E DOĞRU İLERLİYOR"

ABD'de yaşayan gazeteci Zeng, askeri araçların bulunduğu bir videoyu kullanarak yaptığı paylaşımda, "Çin ordusuna ait araçlar 22 Eylül'de Pekin'e doğru ilerliyor. Konvoyun uzunluğu 80 kilometre. Aynı zamanda söylentilere göre Xi Jinping, bazı ordu yöneticileri tarafından tutuklandı ve ev hapsinde tutuluyor" ifadelerini kullandı. Çinli gazetecinin iddiası sosyal medyada hızla yayılarak uluslararası kamuoyunda da merak uyandırdı.

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RESMİ KAYNAKLAR DOĞRULAMADI

Muhalif gruplara yakınlığı ile de bilinen gazeteci Zeng'in söz konusu iddiası resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Çin'de yaşayan Türk sosyal medya kullanıcıları da darbe iddiasının doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca Çin'in başkenti Pekin'de de herhangi bir hareketlilik olmadığı, hayatın normal akışında sürdüğü görüldü.

GAZETECİ DAHA SONRA GERİ ADIM ATTI

Darbe iddiasını ortaya atan Zeng daha sonraki paylaşımlarında Çinli bir amiralin ailesinin, kendisine Xi'nin tutuklandığının doğru olmadığını söylediğini belirtti. Jennifer Zeng, Youtube kanalından yaptığı açıklamada ise video ve iddiayı, kendisini ABD merkezli "Çin Demokrasi Partisi" adlı oluşumun başkanı olarak tanıtan Xie Wanjun'a dayandırdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Youtube, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de askeri darbe iddiası gündem oldu! Doğrulama gelmeyince gazeteci topu haber kaynağına attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de askeri darbe iddiası gündem oldu! Doğrulama gelmeyince gazeteci topu haber kaynağına attı - Son Dakika
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