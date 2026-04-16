Çin\'den İran\'a Hürmüz Boğazı Çağrısı

16.04.2026 12:30
Çin Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş için İran'a destek çağrısı yaptı.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Çin, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişin sağlanması için İran'a çağrıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki ateşkes sürecini ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ele aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang, Çin'in ateşkes ve barış görüşmelerindeki ivmenin korunmasını desteklediğini, bunun İran halkının temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu belirtti. Wang, Çin'in her zaman olduğu gibi İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu korumasını desteklediğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Orta Doğu'da barış ve istikrarın teşvik edilmesi için dört maddelik bir teklif sunduğunu hatırlatan Wang, bu adımın krizin çözümüne katkı sağladığını dile getirdi.

Mevcut durumun savaş ile barış arasında kritik bir aşamaya ulaştığını ve barış için bir fırsat penceresinin açıldığını kaydeden Çinli Bakan, İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki bir ülke olarak egemenliğine, güvenliğine ve meşru haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Wang, boğazdan uluslararası serbest ve güvenli geçişin güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, bu güzergahtan normal seyrüseferin yeniden tesis edilmesinin uluslararası toplumun ortak bir beklentisi olduğuna dikkat çekti.

Wang Yi, Pekin yönetiminin gerilimi düşürmeyi teşvik etmeye, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini kolaylaştırmaya ve Orta Doğu'da kalıcı barış ile istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Görüşmede, İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmeler ve Tahran'ın sürece dair değerlendirmeleri hakkında mevkidaşına bilgi veren Arakçi'nin ise İran'ın barış görüşmeleri yoluyla akılcı ve pratik bir çözüm aramaya devam etme konusunda istekli olduğunu ilettiği aktarıldı. Arakçi'nin ayrıca, Çin'in bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını takdir ettiklerini ve Pekin'in barışı teşvik etme ile savaşı sona erdirme konusunda olumlu bir rol oynamasını beklediklerini ifade ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Dünya, İran, Son Dakika

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz
Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık

12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
