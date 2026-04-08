Çin Dışişleri Bakanı Kuzey Kore\'yi Ziyaret Edecek

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Wang Yi'nin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak 9-10 Nisan tarihlerinde Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.
