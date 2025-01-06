Çin Dışişleri Bakanlığı: Kore Yarımadası\'ndaki Nükleer Sorun Üzerine Tutumumuz Tutarlı

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ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorun hakkında Çin'in tutumunun tutarlı ve net olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Sözcü Guo, Kuzey Kore'nin bu yıl ilk balistik füze denemesiyle ilgili, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorun konusunda Çin'in tutumunun tutarlı ve net olduğunu kaydederek, yeni yorumları olmadığını belirtti.