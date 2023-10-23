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Çin, Filipinler ikmal gemisine çarpan gemiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Çin, Filipinler ikmal gemisine çarpan gemiyle ilgili açıklama yaptı

Son Güncelleme: 23.10.2023 16:02

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Sahil Güveliğine ait geminin Filipinler ikmal gemisine çarpması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, olayın yaşandığı bölgenin Çin'e ait olduğunu belirterek, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik haklarını korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Sahil Güveliğine ait geminin Filipinler ikmal gemisine çarpması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Ren'ai Jiao (Second Thomas Shoal), Çin'in topraklarının bir parçasıdır. Çin'in izni olmadan Filipinler'e ait iki sivil gemi ve iki sahil güvenlik gemisi Ren'ai Jiao sularına girmiştir" denildi.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri, dün yaptığı paylaşımda Çin Sahil Güvenlik gemisinin Filipinler'e ait ikmal gemisine çarptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınlamıştı. Ordu, Çin'in bu eylemlerinin denizcilik hukukuna aykırı, tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirtmişti.

Söz konusu olaya ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı, olayın yaşandığı bölgenin 'Çin'e ait bölge' olduğunu ifade ederek, "22 Ekim'de Çin'in izni olmaksızın Filipinler'e ait iki sivil gemi ve iki sahil güvenlik gemisi Ren'ai Jiao sularına izinsiz girdi. Çin Sahil Güvenlik gemilerinin uyarılarını dikkate almayarak Ren'ai Jiao lagününe doğru ilerlediler. Ren'ai Jiao (Second Thomas Shoal), Çin'in topraklarının bir parçasıdır. Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Filipin gemilerine karşı iç hukuk ve uluslararası hukuk uyarınca gerekli tedbirler alınmıştır. Olay yerinde gerçekleştirilen eylem profesyonelce ve ölçülü olmuştur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin, Filipinler ikmal gemisine çarpan gemiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Filipinler ikmal gemisine çarpan gemiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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