Çin, Hainan\'dan Uzun Yürüyüş-8A ile 28\'inci internet uydu grubunu uzaya gönderdi

Çin, Hainan'dan Uzun Yürüyüş-8A ile 28'inci internet uydu grubunu uzaya gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden yeni bir internet uydu grubunu uzaya gönderdi. Uzun Yürüyüş-8A roketi Pekin saatiyle 10.03'te havalanarak alçak yörüngeli internet uydularının 28'inci grubunu planlanan yörüngeye yerleştirdi.
ÇİN, Hainan eyaletindeki ticari uzay aracı fırlatma merkezinden yeni bir grup internet uydusunu uzaya gönderdi.
Çin'in, bugün ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ticari uzay aracı fırlatma merkezinden yeni bir grup internet uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi. 'Uzun Yürüyüş-8A' taşıyıcı roketinin, Pekin saatiyle 10.03'te Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden havalandığı belirtildi. Alçak yörüngeli internet uydularının 28'inci grubunu taşıyan roketin, uyduları planlanan yörüngeye yerleştirdiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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