Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Haberin Videosunu İzleyin
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
03.03.2026 09:30  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Haber Videosu

Orta Doğu'da gerilim sürerken İran'ın Çin'den CM-302 süpersonik gemisavar füzeleri satın alacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning basın toplantısında, İran'ın Çin'den CM-302 satın almaya yakın olduğuna yönelik dış basın haberleri sorulunca "Rapor doğru değil" yanıtını verdi.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken Çin, İran'a CM-302 süpersonik gemisavar füzeleri tedarik edeceğine yönelik haberleri yalanladı. Pekin, "rapor doğru değil" diyerek iddiaları reddetti.

"SÖZ KONUSU RAPOR DOĞRU DEĞİL"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning basın toplantısında, İran'ın Çin'den CM-302 satın almaya yakın olduğuna yönelik dış basın haberleri sorulunca "Rapor doğru değil" yanıtını verdi. Mao, Çin'in "uluslararası yükümlülüklerine uyduğunu" vurguladı ve "dezenformasyonun yayılmasına" karşı çıktı.

İDDİALAR NEYE DAYANIYORDU

Son günlerde bazı uluslararası haberlerde, İran'ın Çin yapımı CM-302 süpersonik gemisavar füzelerini almak için görüşmeler yürüttüğü ve anlaşmanın "sona yaklaştığı" öne sürülmüştü.

CM-302 NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

CM-302, Çin'in YJ-12 ailesinin ihracat versiyonu olarak anılıyor ve deniz hedeflerine karşı yüksek hızda taarruz kabiliyetiyle öne çıkıyor. Böyle bir sistemin İran'a olası transferi iddiası, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki deniz güvenliği dengeleri açısından dikkat çekmişti

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ALİ DEMİR ALİ DEMİR:
    Çin Rusya İran Amerika'ya karşı israile karşı bir bütündü noldu şimdi gıkınız çıkmyor boş boş konuşuyorsunuz icraat sıfır 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:50
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
08:21
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşandı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
07:04
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 09:58:32. #7.11#
SON DAKİKA: Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.