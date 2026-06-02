Çin ve İngiltere'den Stratejik Diyalog - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve İngiltere'den Stratejik Diyalog

Çin ve İngiltere\'den Stratejik Diyalog
02.06.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, stratejik iş birliği vurguladı.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile '11'inci Çin-İngiltere Stratejik Diyaloğu'nu gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün başkent Pekin'de İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile '11'inci Çin-İngiltere Stratejik Diyaloğu'nu düzenledi. Wang Yi, yılın başında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin'e yaptığı ziyaret sırasında iki ülke liderinin, Çin-İngiltere kapsamlı stratejik ortaklığının uzun vadeli ve istikrarlı şekilde geliştirilmesi konusunda mutabakata vardığını anımsattı.

İki ülke arasında çeşitli alanlardaki temas ve iş birliğinin yeniden normal seyrine dönmesinin değerli olduğunu belirten Wang, liderler arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi, üst düzey temasların güçlendirilmesi ile daha somut iş birliği sonuçları elde edilmesi amacıyla koordinasyon ve iletişimin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi. Wang Yi, İngiltere'nin Çinli şirketlere adil, tarafsız ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını, güvenlik kavramını aşırı genişletmemesini ve ikili iş birliğinin geliştirilmesi için elverişli koşullar oluşturmasını temenni etti.

Uluslararası ortamın giderek daha karmaşık ve çalkantılı hale geldiğini vurgulayan Wang, güç siyasetinin yeniden yükselişe geçtiğini ve dünyanın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en derin belirsizlik dönemlerinden birini yaşadığını kaydetti. Çin ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak önemli sorumluluklar taşıdığını aktaran Wang, iki ülkenin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından oluşan uluslararası düzeni koruması, BM Şartı'nın amaç ile ilkelerine bağlı kalması, gerçek çok taraflılığı savunması, küresel yönetişim sisteminin daha adil ve makul hale getirilmesine katkı sağlaması gerektiğini bildirdi.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI COOPER'DAN 'İŞ BİRLİĞİ' VURGUSU

Yvette Cooper ise Başbakan Keir Starmer'ın ocak ayında Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke liderlerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir İngiltere-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirme konusunda mutabakata vardığını dile getirdi. Bu yaklaşımın her iki ülkenin çıkarlarıyla örtüştüğüne dikkati çeken Cooper, uluslararası durumun karmaşık ve belirsiz olduğu bir dönemde İngiltere ile Çin'in BMGK'nin daimi üyeleri olarak diyalog ve iş birliğini güçlendirmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini hatırlattı. Cooper, İngiltere'nin iki ülke liderlerinin belirlediği yön doğrultusunda üst düzey temasları artırmaya, çeşitli diyalog mekanizmalarını geliştirmeye, ekonomi, ticaret, finans, enerji, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi alanlardaki iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Taiwan konusundaki politikasının diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana değişmediğini ve değişmeyeceğini söyleyen Cooper, anlaşmazlıkların samimi diyalog yoluyla yapıcı şekilde ele alınmasını, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı biçimde geliştirilmesini desteklediklerini de vurguladı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Yapay Zeka, İngiltere, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve İngiltere'den Stratejik Diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı
Montella’dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:19:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin ve İngiltere'den Stratejik Diyalog - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.