Çin ve İngiltere\'den Stratejik Diyalog

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün başkent Pekin'de İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile '11'inci Çin-İngiltere Stratejik Diyaloğu'nu düzenledi. Wang Yi, yılın başında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin'e yaptığı ziyaret sırasında iki ülke liderinin, Çin-İngiltere kapsamlı stratejik ortaklığının uzun vadeli ve istikrarlı şekilde geliştirilmesi konusunda mutabakata vardığını anımsattı.

İki ülke arasında çeşitli alanlardaki temas ve iş birliğinin yeniden normal seyrine dönmesinin değerli olduğunu belirten Wang, liderler arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi, üst düzey temasların güçlendirilmesi ile daha somut iş birliği sonuçları elde edilmesi amacıyla koordinasyon ve iletişimin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi. Wang Yi, İngiltere'nin Çinli şirketlere adil, tarafsız ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını, güvenlik kavramını aşırı genişletmemesini ve ikili iş birliğinin geliştirilmesi için elverişli koşullar oluşturmasını temenni etti.

Uluslararası ortamın giderek daha karmaşık ve çalkantılı hale geldiğini vurgulayan Wang, güç siyasetinin yeniden yükselişe geçtiğini ve dünyanın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en derin belirsizlik dönemlerinden birini yaşadığını kaydetti. Çin ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak önemli sorumluluklar taşıdığını aktaran Wang, iki ülkenin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından oluşan uluslararası düzeni koruması, BM Şartı'nın amaç ile ilkelerine bağlı kalması, gerçek çok taraflılığı savunması, küresel yönetişim sisteminin daha adil ve makul hale getirilmesine katkı sağlaması gerektiğini bildirdi.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI COOPER'DAN 'İŞ BİRLİĞİ' VURGUSU

Yvette Cooper ise Başbakan Keir Starmer'ın ocak ayında Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke liderlerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir İngiltere-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirme konusunda mutabakata vardığını dile getirdi. Bu yaklaşımın her iki ülkenin çıkarlarıyla örtüştüğüne dikkati çeken Cooper, uluslararası durumun karmaşık ve belirsiz olduğu bir dönemde İngiltere ile Çin'in BMGK'nin daimi üyeleri olarak diyalog ve iş birliğini güçlendirmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini hatırlattı. Cooper, İngiltere'nin iki ülke liderlerinin belirlediği yön doğrultusunda üst düzey temasları artırmaya, çeşitli diyalog mekanizmalarını geliştirmeye, ekonomi, ticaret, finans, enerji, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi alanlardaki iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Taiwan konusundaki politikasının diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana değişmediğini ve değişmeyeceğini söyleyen Cooper, anlaşmazlıkların samimi diyalog yoluyla yapıcı şekilde ele alınmasını, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı biçimde geliştirilmesini desteklediklerini de vurguladı.