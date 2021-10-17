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Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi - Son Dakika

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi

17.10.2021 13:25

Çin ve topraklarına dahil etmek istediği Tayvan arasındaki gerilim durulmuyor. Medya açık açık savaş tehditlerinde bulunmaya devam ederken, Çin merkezli Global Times, Çin ordusunu alarma geçirdi ve yaptığı tehdit gibi haberle "her an savaşmaya hazır olun" talimatı verdi. Çin'in son günlerde gerçekleştirdiği tatbikatlar Tayvan ordusunu da teyakkuza geçirirken, olası bir savaş durumunda ciddi kayıplar verilebileceği belirtiliyor.

Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası açık açık savaş tehdidinde bulunmaya devam ederken çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi. Çin merkezli Global Times Çin ordusunu 'alarma geçirdi' ve 'her an savaşmaya hazır olun' emri verdi.

TAYVAN "KIYAMET" İLE KARŞI KARŞIYA

Son günlerde işgal provası olarak nitelendiren bir dizi tatbikata imza atan Çin'den gelen bu haberler sonrası Tayvan ordusunun da teyakkuza geçtiği belirtiliyor. Söz konusu haberde Tayvan'ın 'Kıyamet' ile karşı karşıya olduğu tehdidi de yer aldı.

GERİLLA SAVAŞIYLA CİDDİ KAYIPLAR VERİLEBİLİR

İki ülkenin askeri güçleri kıyaslandığında Çin'in 2.1 milyon asker, 3 bin 260 hava aracı ve 3 bin 205 tank ile Tayvan'a üstünlük kurduğu açıkça ortaya çıkıyor. Ancak uzmanlar Tayvan'ın arazi yapısı nedeniyle gerilla savaşına uygun olduğu olası bir çatışma durumunda iki tarafın da ciddi kayıplar vereceği uyarısında bulunuyor.

1912 YILINDA BAĞIMSIZLIK İLAN ETMİŞTİ

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

TAYVAN'I KENDİ TOPRAKLARININ PARÇASI GÖRÜYORLAR

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi

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Son Dakika Dünya Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi - Son Dakika
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