Çinli Amerikalı yazar casusluktan suçlu bulundu - Son Dakika
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Çinli Amerikalı yazar casusluktan suçlu bulundu

Çinli Amerikalı yazar casusluktan suçlu bulundu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çinli Amerikalı yazar Shujun Wang'ın Çin hükümetinin ABD'ye sızmak ve halkın Çin Komünist Partisi hakkındaki görüşlerini etkilemek suçuyla yürüttüğü soruşturma kapsamında dün casusluktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

08.08.2024 11:22
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çinli Amerikalı yazar Shujun Wang'ın Çin hükümetinin ABD'ye sızmak ve halkın Çin Komünist Partisi hakkındaki görüşlerini etkilemek suçuyla yürüttüğü soruşturma kapsamında dün casusluktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

FBI açıklamasında, " Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki (ÇHC) mevcut komünist rejime karşı New York'ta demokrasi yanlısı bir örgütün kurulmasına yardımcı olan akademisyen ve yazar, Çin asıllı ABD vatandaşı 75 yaşındaki Shujun Wang, ABD Başsavcılığına önceden bildirimde bulunmaksızın yabancı bir hükümetin ajanı olarak hareket etmek, komplo kurmak, kimliğin suç amaçlı kullanımı ve kolluk kuvvetlerine yanlış beyanda bulunmakla suçlandığı iddianamenin dört maddesinden de bugün mahkum edildi" dedi.

FBI, Wang'ın 2006'dan bu yana Çin hükümeti ile iş birliği içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Wang, Queens, Flushing'de bulunan ve üyeleri ÇHC'nin mevcut hükümetine karşı çıkan tanınmış demokrasi yanlısı muhaliflerden oluşan bir örgüt olan pro-demokrasi Hu Yaobang ve Zhao Ziyang Memorial Foundation'ın kurucularından biridir. Ancak Wang, ÇHC'de demokrasiyi teşvik etmek yerine, ÇHC hükümet yetkililerinin talimatıyla, Memorial Foundation'daki konumunu ve Çin diasporası topluluğundaki statüsünü, önde gelen aktivistler, akademisyenler ve muhalifler hakkında bilgi toplamak için kullandı ve bu bilgileri ÇHC hükümetine bildirdi" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Wang'ın 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu kaydedilirken, cezasının 9 Ocak 2025'te açıklanacağı belirtildi.

"CASUS ROMANINA KONU OLABİLİRDİ"

New York Bölgesi savcısı Breon Peace, kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İddianame bir casus romanının konusu olabilirdi ancak sanığın Çin hükümetinin gizli ajanı olduğuna dair kanıtlar şok edici derecede gerçek. Sanık, ÇHC için mükemmel bir kuklaydı, tanınmış bir akademisyendi ve kendisine saygı duyan ve güvenenlere ihanet etmeye hazır bir demokrasi yanlısı örgütün kurucusuydu. Utanç verici davranışıyla yüzleştiğinde, Wang FBI'a yalan söyledi, ancak bugünkü karar suçlarının gerçeğini ortaya çıkardı ve şimdi sonuçlarına katlanacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çinli Amerikalı yazar casusluktan suçlu bulundu - Son Dakika

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