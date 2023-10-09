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Çinli-İsrailli Genç Kadın Hamas Militanları Tarafından Rehin Alındı - Son Dakika

Çinli-İsrailli Genç Kadın Hamas Militanları Tarafından Rehin Alındı

Çinli-İsrailli Genç Kadın Hamas Militanları Tarafından Rehin Alındı
Son Güncelleme: 09.10.2023 17:55

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Hamas'ın saldırıları sırasında Gazze sınırı yakınındaki müzik festivaline düzenlediği baskında, Çinli-İsrailli bir genç kadının rehin alındığını doğruladı. Genç kadının motosikletle kaçırılma anının görüntüleri uluslararası yayın organlarında ve sosyal medyada yer almıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı, olayı not ettiklerini ve bilgileri doğrulamaya çalıştıklarını belirtti. Noa Argamani'nin babası ise kızının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sırasında Gazze sınırı yakınındaki müzik festivaline düzenlediği baskında, Çinli-İsrailli bir genç kadının rehin alındığını teyit etti.

Büyükelçilik, sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki hesabında paylaştığı mesajda, uluslararası yayınlara ve sosyal medyaya motosikletle kaçırılma anının görüntüleri yansıyan genç kadının, Noa Argamani olduğunu bildirdi.

Mesajda, "Noa, Pekin doğumlu bir Çinli-İsraillidir. İsrail'in güneyinde bir müzik festivalindeyken Hamas militanları tarafından kaçırıldı ve İsrail'den Gazze'ye götürüldü." ifadesine yer verildi.

Genç kadının, militanlarca motosikletle kaçırıldığı anın videosu, uluslararası yayın organlarında ve sosyal medyada yer almıştı.

Videoda, genç kadının, kaçırılırken "Lütfen beni öldürmeyin" dediği ve kollarını rehin alınan erkek arkadaşına uzatarak, "Hayır, hayır" diye bağırdığı görülmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, konuya dair sorulan soruya verdiği yanıtta, Çin'in sivillere yönelik şiddete ve saldırılara karşı olduğunu vurgulayarak, "olayı not ettiklerini" ve "bilgileri doğrulamaya çalıştıklarını" ifade etti.

Babası İsrailli, annesi Çinli olan 25 yaşındaki Argamani'nin, Ben-Gurion Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldığı aktarıldı.

Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı, genç kadının Çin pasaportu taşıyıp taşımadığına dair bilgi vermedi. Çin kanunları, çifte vatandaşlığa izin vermediğinden ebeveynleri farklı uyruklardan olan Noa, Çin veya İsrail vatandaşı olabilir.

Noa'nın babası Yaakov Argaman, sosyal medyada paylaştığı videoda, kızının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Sözcü Mao, Hamas'ın saldırılarında, Çin vatandaşlarının zarar görüp görmediğine dair bilgi vermezken, Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin Ofisi'nin bölgedeki vatandaşlarla temas kurmaya çalıştığını bildirdi.

Çatışmaların başlamasından bu yana bölgede 4 Çin vatandaşının kaybolduğu, 3'ünün de yaralandığı iddia ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Çinli-İsrailli Genç Kadın Hamas Militanları Tarafından Rehin Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli-İsrailli Genç Kadın Hamas Militanları Tarafından Rehin Alındı - Son Dakika
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