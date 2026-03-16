Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

16.03.2026 22:41
Çinli savunma şirketi Jingan Technology, geliştirdiği sistemlerin ABD'ye ait B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarının İran üzerindeki görevleri sırasında yayılan radyo sinyallerini tespit edebildiğini öne sürdü. Şirket, bu sistem sayesinde ABD'nin bölgede yürüttüğü askeri faaliyetlere dair önemli veriler elde edildiğini iddia etti.

"HAYALET UÇAK ARTIK HAYALET DEĞİL" İDDİASI

Şirketin açıklamasına göre sistem, operasyonun ilk aşamasında "Petro 41" ve "Petro 44" çağrı işaretleriyle görev yaptığı belirtilen B-2 bombardıman uçaklarının İran'daki bir görevden dönüşü sırasında yayılan radyo sinyallerini yakalayabildi.

B-2 Spirit uçakları, radar görünmezliği sağlayan gelişmiş "stealth" teknolojisi sayesinde tespit edilmesi en zor savaş uçakları arasında gösteriliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ

Jingan Technology, geliştirdikleri sistemin yapay zekâ destekli olduğunu ve yalnızca sinyalleri tespit etmekle kalmadığını belirtti. Şirket, sistemin ABD ordusuna ait sinyal ve hareket dizilerini analiz ederek operasyonel faaliyetleri yeniden yapılandırabildiğini ve olası bir çatışma öncesindeki erken işaretleri ortaya çıkarabildiğini iddia etti.

"SON 20 YILIN EN BÜYÜK YIĞINAĞI"

Şirket, elde edilen verilerin analizine göre bölgede görülen askeri hareketliliğin son yirmi yılın en büyük ABD askeri yığınaklarından biri olabileceğini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmazken, ABD tarafından konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

