Taşlarla yapılan yemek Çin'de popüler hale geldi

Kelimenin tam anlamıyla "dünyanın en zor yemeği" olan ve temel malzemesi taş olan yemek artık Çin'de neredeyse her köşe başında satılmaya başlandı.

TAŞLARIN ÜZERİNDEKİ BAHARATLAR EMİLİYOR

Çin'in doğusundaki Hubei eyaletinde ortaya çıkan ve büyük bir tavaya yerleştirilen çakıl taşlarının üzerlerine boca edilen kırmızı biber ve sarımsak sosu gibi karışımlarla pişirildiği yemek, taşların üzerlerindeki baharatlar emilerek tüketiliyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Ülkedeki çok sayıda sosyal medya fenomeninin paylaşımlarıyla bir anda dünya gündemine de düşen bu yeni yemek modası, şeflerin yemeği nasıl yaptıklarını anlattıkları videolarla iyice ses getirdi.

AVUÇ İÇİ KADAR KUTADA 58 LİRAYA SATILIYOR

Aromalı taşlar avuç içi büyüklüğünde kutularda ve 2,30 dolar yani 58 TL'ye satılırken, videolarda bu yemeği tadanların çoğunun aynı soruyu sordukları görülüyor.

"ONLARI EVE HATIRA OLARAK GÖTÜRÜN"

"Yemeğimizi bitirdikten sonra taşları geri vermemiz gerekiyor mu?" sorusunu yönelten vatandaşlara ise şeflerin yanıtı "Onları eve hatıra olarak götürün" oluyor.