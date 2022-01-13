Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu

Model Bryanna Alexis'in hastalığı, ender görülmesi nedeniyle ilgi çekti. 26 yaşındaki model, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Ancak ilişkiden çıktıktan sonra genç kadının vücudunda bir anda kurdeşen oluşmaya başladı. Her tarafı kıpkırmızı olan kadın, çareyi doktora başvurmakta buldu.

TETKİKLERİ SONUCU HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bryanna Alexis'e hastanede bir takım tetkikler uygulandı. Tetkikler sonucunda genç kadının hastalığı da ortaya çıktı. Buna göre Alexis'in ender görülen bir alerjisi olduğu belirlendi. Genç kadının vücudunun prezervatife karşı reaksiyon verdiğini söyleyen doktorlar, prezervatifle teması kesmesi tavsiyesinde bulundu.

"GERÇEKTEN ÇOK ACILI BİR DURUMDU"

Başına gelen olay hakkında açıklamalarda bulunan Alexis, "Prezervatife alerjim olduğunu fark ettiğimde 21 yaşındaydım. Kızarıklık nedeniyle her tarafım kızardı ve şişti. Yürüyemez duruma geldim. Artık prezervatif kullanmıyorum, çünkü sağlığımı olumsuz etkiliyor" dedi.