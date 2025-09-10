Cinsel saldırı mağduru kadın, 61 yıl sonra beraat etti

Güney Kore'de 18 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunan bir adamın dilini ısırdığı için mahkum edilen Choi Mal-ja, 61 yıl sonra yeniden yargılandığı davada beraat etti.

MAĞDURKEN SANIK OLDU

1963'te Gimhae'de yaşanan olayda, saldırgan Choi'yi yere yatırmış ve genç kadın ancak saldırganın dilini 1,5 santimetre ısırarak kurtulabilmişti. Mahkeme, Choi'nin eylemini "meşru müdafaanın sınırlarını aşmak" olarak değerlendirerek 10 ay ertelenmiş hapis cezası vermişti. Saldırgan ise yalnızca "konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit" suçlarından altı ay ertelenmiş hapisle kurtulmuş, hakkında tecavüz girişiminden dava açılmamıştı.

61 YIL SONRA ADALET

Bugün 78 yaşında olan Choi, yıllar boyunca adını temize çıkarmak için mücadele etti. 2018'de #MeToo hareketinden ilham alarak kadın hakları örgütlerine ulaştı, kanıt topladı ve yeniden yargılama için başvurdu. İlk başvuruları reddedilse de Aralık 2024'te Yüksek Mahkeme davanın yeniden açılmasına onay verdi. Temmuz ayında başlayan yargılamada savcılar özür dileyerek mahkûmiyetin bozulmasını talep etti. Çarşamba günü açıklanan kararla Choi beraat etti.

"BU DAVAYI BIRAKAMAZDIM"

Kararın ardından konuşan Choi, "Bu davayı öylece bırakamazdım. Benimle aynı kaderi paylaşan diğer mağdurlar için de ayağa kalkmak istedim" dedi. Mücadelesini, "Etrafımdakiler bunun kayaya yumurta atmak gibi olacağını söylediler ama pes etmedim" sözleriyle anlattı.

KADIN HAKLARI İÇİN UMUT OLDU

Karar, Güney Kore'de cinsel şiddet davaları açısından emsal niteliğinde değerlendiriliyor. Korea Women's Hotline Başkanı Song Ran-hee, "Bundan sonra kadınların savunma amaçlı eylemleri meşru kabul edilecek. Bu karar, mağdurlara seslerinin önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Dava, Güney Kore'de meşru müdafaayı tanımayan geçmiş kararların en tartışmalı örneklerinden biri olarak hukuk kitaplarında yerini almıştı.