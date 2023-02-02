Cinsiyet açıklama partisi için pembeye boyanmış güvercin bulundu - Son Dakika
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Cinsiyet açıklama partisi için pembeye boyanmış güvercin bulundu

02.02.2023 14:47
Cinsiyet açıklama partisi için pembeye boyanmış güvercin bulundu

ABD'nin New York kentinde pembeye boyanmış ve aç kalmış güvencin bulundu.

ABD'nin New York kentinde pembeye boyanmış ve aç kalmış güvencin bulundu. Açıklamayı yapan Vahşi Kuş Fonu, güvercinin cinsiyet açıklama partisi için boyanmış olabileceğini vurguladı.

Doğal yaşam sivil toplum kuruluşu Vahşi Kuş Fonu, Salı günü sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Güvercinlerin birçok farklı rengi vardır ama pembe onlardan biri değildir. Bu kral güvercin kasıtlı olarak boyandı ve serbest bırakıldı. Vahşi doğada yiyecek bulamayan, iyi uçamayan veya avcılardan kaçamayan evcil bir kuş olan bu zavallı çocuk, boyanmadan önce de yeterince perişandı" ifadelerini kullandı. Güvercinin uzun süredir yetersiz beslendiğini belirten yetkililer, kuşun Madison Square Parkı'nda bulunduğunu belirtti.Evcil kuşların asla doğaya salınmamasını ifade eden yetkililere bir sosyal medya kullanıcısı, kuşun 'neden pembeye boyandığını' sorması üzerine, teorilerden birinin 'cinsiyet açıklama partisi' olduğu ifade edildi. Yetkililer pembe boyanın akması için güvencine defalarca banyo yaptırılacağını belirtti.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cinsiyet açıklama partisi için pembeye boyanmış güvercin bulundu - Son Dakika
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