Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor
22.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Utah eyaletinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik kaleme aldığı ''Benimle misin?'' adlı eseriyle tanınan Kouri Richins eşini zehirleyerek öldürmekle suçlanıyor. Üç çocuk annesi kadın 23 Şubat Pazartesi günü, ağırlaştırılmış cinayetten dolandırıcılığa kadar uzanan yaklaşık 30 farklı suçlamayla hakim karşısına çıkacak.

ABD'nin Utah eyaletinde çocuklara ebeveyn kaybını anlatan kitabıyla tanınan yazar Kouri Richins, eşini öldürmekle suçlanarak hakim karşısına çıkıyor. Associated Press'in (AP) aktardığına göre Richins, ağırlaştırılmış cinayet başta olmak üzere yaklaşık 30 ayrı suçlamayla yargılanacak. Sanık, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

KİTAP YAYIMLANDI, HAFTALAR SONRA TUTUKLANDI

35 yaşındaki Richins, 2023 yılında yayımladığı Are You With Me? ( Benimle misin? )adlı kitabında, küçük çocukların bir ebeveynin ölümünü anlamasına yardımcı olmayı amaçladı. Kitap, yerel televizyon programlarında tanıtıldı ve kamuoyunda ilgi gördü.

Ancak kitabın yayımlanmasından yalnızca haftalar sonra Richins, 2022 yılında hayatını kaybeden eşi Eric Richins'in ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandı.

KOCASINI ZEHİRLEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Savcılık, Richins'in Mart 2022'de evlerinde eşine içki aracılığıyla fentanil verdiğini ve bunun ölümüne yol açtığını öne sürüyor. Otopsi bulgularında, Eric Richins'in vücudunda ölümcül dozun yaklaşık beş katı fentanil tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, sanığın ciddi borç yükü altında olduğu, mali sıkıntılar yaşadığı ve eşinin bilgisi dışında hayat sigortası poliçeleri düzenlediği iddiaları yer alıyor. Ayrıca sahtecilik, ipotek dolandırıcılığı ve sigorta dolandırıcılığı suçlamaları da dava dosyasına girmiş durumda.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞ

Savcılık belgelerinde, Eric Richins'in ölümünden haftalar önce yaşadığı şüpheli bir sağlık sorunu da yer alıyor. İddiaya göre Eric Richins, Sevgililer Günü'nde eşinin hazırladığı bir yiyecekten sonra alerjik reaksiyon geçirerek bilincini kaybetti. Savcılar, bunun ilk zehirleme girişimi olabileceğini öne sürüyor.

KRİTİK TANIKLAR KONUŞTU

Davanın kilit isimlerinden biri olan Carmen Lauber'in, Richins'e fentanil temin ettiğini söylediği belirtiliyor. Ancak savunma, tanığın hukuki koruma karşılığında ifade verdiğini ve güvenilir olmadığını savunuyor.

Richins'in avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve jüri önünde gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti. Savunma ekibi ayrıca yoğun medya ilgisinin adil yargılama sürecini etkileyebileceğini dile getiriyor.

JÜRİ KARAR VERECEK

23 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan dava, Utah'ta görülecek ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. 12 kişilik jüri, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu dosyada son sözü söyleyecek.

Hukuk, Dünya, Hakim, Çocuk, Utah, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:11:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.