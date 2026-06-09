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COP31 Anlaşması İmzalandı

COP31 Anlaşması İmzalandı
09.06.2026 23:09
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Bakan Murat Kurum, Bonn'daki konferansta COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın 2'nci gününde 'COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı, Türkiye'nin başkanlık sürecine ilişkin görüşmelerini sürdürdü.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı' kapsamında 'COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması imza törenine katıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile birlikte protokolü imzalayan Bakan Kurum, BM sekretaryası ile yapıcı iş birliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirtti.

AFRİKA'DAN LATİN AMERİKA'YA FARKLI GRUPLARLA GÖRÜŞMELER

Bakan Kurum, Bonn programı kapsamında COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Afrika İklim Müzakere Grubu, Küçük Ada Devletleri (AOSIS) Müzakere Grubu, 11 ülkeden oluşan Şemsiye Müzakere Grubu, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Grubu ve Arap Ülkeleri Grubu ile bir araya geldi. Bakan Kurum ayrıca, Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile görüştü. Grupların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir COP süreci için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: DHA

Murat Kurum, Politika, COP31, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya COP31 Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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