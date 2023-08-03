Costa Rica'da Nehre Giren Futbolcu Timsah Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Costa Rica'da Nehre Giren Futbolcu Timsah Saldırısında Hayatını Kaybetti

03.08.2023 16:57

Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde serinlemek için nehre giren 29 yaşındaki futbolcu Jesus Alberto Lopez Ortiz, timsah saldırısında hayatını kaybetti. Vatandaşlar timsahı öldürdükten sonra futbolcunun cesedini kurtardı. Şok edici görüntülerde timsahın kurbanın bedeniyle su içinde yüzdüğü görülüyor.

Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde, Jesus Alberto Lopez Ortiz adındaki bir futbolcu, serinlemek için nehre girdi. 29 yaşındaki futbolcuyu nehirde bulunan timsah insanların göz önünde parçalayarak öldürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

29 yaşındaki futbolcu, serinlemek için nehirde yüzdüğü sırada bir timsah tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar timsaha ateş ederek öldürdükten sonra futbolcunun vücudunu krutardı.

Görüntüler dehşet verici! Costa Rica'da nehre giren futbolcu, timsah saldırısında hayatını kaybetti

CESETLE BİRLİKTE YÜZDÜ

Jesus Alberto Lopez Ortiz, 29 yaşındaydı ve Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde bir timsah tarafından vahşi bir şekilde öldürüldü. Şok edici görüntülerde büyük timsahın kurbanın bedeniyle su içinde yüzdüğü görülüyor.

Görüntüler dehşet verici! Costa Rica'da nehre giren futbolcu, timsah saldırısında hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Costa Rica'da Nehre Giren Futbolcu Timsah Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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