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Covid: ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı - Son Dakika
BBC

Covid: ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı

15.12.2021 12:51
Covid: ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı

ABD'de Covid salgınında toplam vaka sayısı 50 milyonu geçti.

ABD'de Covid salgınında toplam vaka sayısı 50 milyonu geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 800 bini aştı. Vaka sayısı ve ölümlerde ABD başı çekiyor.

Kongre üyeleri, ölenlerin anısına Kongre binası önünde saygı nöbetinde bulundu.

ABD'deki ölümlerin çoğu yaşlılar ve aşı olmayanlar arasında olurken, 2021'deki can kaybı da bir önceki yıldan fazla oldu.

Ülkede ölümlerin sayısı yeniden hızla artıyor. Son 100 bin can kaybı 11 hafta içinde gerçekleşti.

Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan epidemiyoloji uzmanı Dr. Keri Althoff, "Tanık olduğumuz enfeksiyon dalgaları, toplumsal bağışıklık seviyesi bunları önleyecek seviyeye ulaşana kadar devam edecek. Henüz o noktada değiliz" diyor.

ABD nüfusunun yüzde 61,6'sı aşılanmış durumda. Ancak aşı olmayı reddedenlerin oranı oldukça yüksek.

ABD'de onaylanan ilk aşı olan Pfizer/BioNTech geçen kış uygulamaya başladıktan sonra 300 bine yakın can kaybı oldu.

Nisan 2021'de Moderna ve Johnson&Johnson aşıları da onay aldı.

'Aşı tereddütü çok güçlü'

Son aylarda meydana gelen ölümlerde aşı olmayanların oranının yüksek olduğu görülüyor.

Başkan Joe Biden, ABD'deki Covid-19 salgınını "aşılanmayanların salgını" olarak nitelemişti.

BBC'ye konuşan Dr. Althoff, ABD'nin önünde aşması gereken "birçok engel" olduğunu belirterek, "Bilime güven azaldı, hükümete güven azaldı, aşı tereddütü çok güçlü, yanlış bilgi dal budak sarmış" diyor ve ekliyor:

"Eğitmekten daha ötesini yapmak zorundayız; anlamaya çalışmalıyız. Bunun için de konuşmak ve güven sağlamak gerek."

Covid ölümleri savaştakinden daha fazla

Salgında en fazla can kaybı ABD'de gerçekleşti. 800 bin ölüm, bu ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndaki can kaybının iki katı.

Brezilya, Hindistan, Meksika ve Rusya da ilk beşte yer alıyor.

Nüfusa oranla can kaybı sıralamasında ABD 20 sırada geliyor. Bu kritere göre bazı Latin Amerika ve Avrupa ülkeleri ABD'nin önünde yer alıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 15 Aralık itibarıyla dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5 milyon 321 bini aştı.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 271 milyon 500 bini aştı. ABD, 50 milyon 233 bin vaka ile başı çekerken, onu Hindistan, Brezilya, İngiltere ve Rusya takip ediyor.

Covid: ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı
Covid: ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı
Covid: ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı
Covid: ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı - Son Dakika Dünya

BBC

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