Üye Girişi
Covid aşısı: Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek

12.01.2022 06:43
Covid aşısı: Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek

Kanada'nın Quebec eyaletinde Covid aşısı olmayanların sağlık vergisi ödeyecekleri açıklandı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde Covid aşısı olmayanların sağlık vergisi ödeyecekleri açıklandı. Kararı düzenlediği bir basın toplantısıyla duyuran Quebec Başbakanı Francois Legault, vergi miktarını henüz belirlemediklerini ancak yüksek bir meblağ ödeneceğini söyledi.

Francois Legault, "Quebec'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'u henüz aşı olmadı. Bu kesim, eyalette kalan herkes için mali yük oluşturuyor. Böylesi bir önlemin, fedekarlık yapan yüzde 90'lık kesime borcumuz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Legault, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğini ise açıklamadı.

Dünyada daha önce hiçbir bölgede Covid aşısı olmayan yetişkinlere, sağlık vergisi ödeyecekleri söylenmemişti.

Sadece Yunanistan'da önümüzdeki haftadan itibaren, aşı olmayan 60 yaş üstü kişiler her ay 100 euro ödeyecek.

Kanada'da en fazla Covid-19 ölümünün görüldüğü eyalet

Quebec, Kanada'da sadece Fransızca'nın resmi dil olduğu tek eyalet.

Kanada'da koronavisürün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu en fazla ölümün görüldüğü eyalet Quebec olmuştu.

Eyalette son dönemde vaka sayısında büyük artış var. Yetkililer, son 24 saatte 8 bin 710 vaka görüldüğünü, koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Quebec'te şu ana kadar Covid-19'dan ölenlerin sayısı 12 bini aştı.

Quebec'in en büyük kenti Montreal'de hastanelerde neredeyse boş yatak olmadığı, Covid dışındaki hastalıkların tedavilerinin sınırlandırıldığı bildiriliyor.

Resmi verilere göre Quebec'de, hastanelerde yoğun bakımdakilerin yaklaşık yarısı aşı olmayanlar.

Eyalette her gün 22:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Quebec yönetimi geçen hafta, alkollü içki ve keyif amaçlı esrar satılan dükkanlara sadece aşı sertifikası olanların girebileceğini açıklamıştı.

Covid aşısı: Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek
YORUMLAR
500

Koronavirüs, Kanada, Quebec, Vergi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid aşısı: Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek - Son Dakika Dünya

BBC

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İlk açıklamasını yaptı, sonra yalanladı İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İlk açıklamasını yaptı, sonra yalanladı         
01:02
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
00:47 Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:37 İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
00:32 Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu
00:21 Son Dakika: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
00:19 Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler
23:57 Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
23:56 Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada gündem konusu oldu
23:44 Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek
23:23 İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı
23:17 Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 06:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: Covid aşısı: Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement