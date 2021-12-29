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Covid: İngiltere'de vaka sayısı 117 bin ile rekor kırdı - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de vaka sayısı 117 bin ile rekor kırdı

29.12.2021 05:41
Covid: İngiltere'de vaka sayısı 117 bin ile rekor kırdı

İngiltere'de, günlük kaydedilen koronavirüs vaka sayısı 117 bin 93 ile yeni bir rekor daha kırdı.

İngiltere'de, günlük kaydedilen koronavirüs vaka sayısı 117 bin 93 ile yeni bir rekor daha kırdı.

Şimdiye kadar, Omicron varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki bu artış, hastaneye yatışlarda doğru orantılı keskin bir artışa yol açmadı.

9 bin 546 kişi Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında. Bu da Mart ayından bu yana ulaşılan en yüksek hastaneye yatış sayısı. Ancak yine de Ocak ayında 34 bin kişi ile zirvenin görüldüğü sayıya göre çok daha düşük.

Öte yandan Noel nedeniyle Birleşik Krallık genelinde toplam vaka sayıları elde edilemedi. Yalnızca İngiltere ve Galler'in oluşturduğu ve farklı zaman dilimlerinde elde edilmiş verilere göre bu iki ülkede Salı günü toplam 129 bin 471 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'a ait Covid tablosunun, Ocak ayının ilk haftasında güncellenmesi bekleniyor.

Üç ülkenin aksine İngiltere hükümeti ise yılbaşı öncesinde yeni önlemler alınmayacağını .

Sosyal Hizmetler Bakanı Gillian Keegan, insanların yeni yıl kutlamaları öncesinde hızlı sürüntü testlerinden yaptırmalarını önerdi.

Oxford Üniversitesi'nde Kraliyet Profesörü Sir John Bell, BBC Today programına yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören Covid hastaları arasında aşılanmış kişi sayısının "çok az" olması nedeniyle, yeni önlemler alınmaması kararının "muhtemelen iyi" olduğunu söyledi.

Omicron varyantının geçen yıl gördüğümüz hastalıkla "aynı olmadığını" belirten Prof. Bell, "bir yıl önce şahit olunan korkunç sahnelerin şimdi tarih olduğunu" ifade etti.

Ancak tüm uzmanlar ise hükümetin önlem almama kararına katılmadı. Hükümetin Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGE) bir üyesi de olan epidemiyoloji profesörü Andrew Hayward, bakanların tablonun iyimser ucunda yürüdüğünü söyledi.

Çevre Bakanı George Eustice ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Omicron'un önceki dalgalara göre daha az hastane yatış sayısına neden olduğu yönünde işaretler olsa da, hükümetin gerekirse harekete geçmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Galler'den elde edilen son veriler, Noel öncesinde vakalarda keskin bir artış olduğunu gösteriyor. İskoçya'da da tablo benzer. Kuzey İrlanda'da ise 24 Aralık'tan beri hiçbir vaka verisi mevcut değil.

İngiltere'de son olarak rekor 113 bin 628 yeni vakayla 25 Aralık'ta kırılmıştı. Hastanede tedavi gören hasta sayısı ise 18 Ocak'ta 34 bin 336 ile zirveye ulaşmıştı. Ardından bu sayı Mayıs ayında 700'lere kadar düşmüştü.

Omicron hakkında ne biliyoruz?

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Koronavirüs, England, Omicron, Ocak, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Covid: İngiltere'de vaka sayısı 117 bin ile rekor kırdı - Son Dakika
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