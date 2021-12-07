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Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! - Son Dakika

Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!

07.12.2021 10:23
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!

Hindistan'daki bir hastanede korkunç bir tecavüz vakası yaşandı. Koronavirüse yakalandıkları gerekçesiyle hastanede izolasyon altında tutulan 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti. Kadınların şikayeti üzerine doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Tamil Nasu eyaletindeki bir hastanede yaşanan olaylar zinciri, sağlıkçılar arasında büyük tepkilere neden oldu. Hastanede görevli iki doktor, koronavirüse yakalandıktan sonra kendi çalıştıkları hastanede izole altına alındı.

KADIN DOKTORDAN TELEFON İSTEDİ

Yatağında yatan erkek doktor bu sırada karşı taraftaki odada duran kadın doktora seslenerek, telefonunun bozulduğunu ve ailesiyle konuşmak istediğini söyledi. Kadın doktor, telefonu vermek için odaya geldiğinde erkek doktor yatağına çektiği kadına tecavüzde bulundu.

DİĞERİ DE EGZERSİZ BAHANESİNİ KULLANDI

Diğer erkek doktor ise nefes alamadığını belirterek, nefes egzersizleri konusunda yardım istedi. Koronalı erkek doktora nefes egzersizi yaptırmak için odaya gelen kadın doktor, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Erkek doktorun tecavüzünden kurtulmak istese de başarılı olamadı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

Olayların ardından 2 kadın doktor da soluğu hastane yönetiminde aldı. Kadın doktorların hastane yönetimine anlattıkları ışığında acilen soruşturma başlatıldı. Bakanlığın da devreye girdiği olayda, tecavüz suçunu işlediklerine dair kanıt bulunan 2 erkek doktor, meslekten ihraç edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

2 erkek doktor, sadece meslekten men edilmekle kalmadı. Ayrıca işledikleri suçlardan dolayı haklarında dava açıldı. Sağlık Bakanlığı, doktorların gereken cezayı alması konusunda olayın takipçisi olunduğunu vurguladı.

Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!

Hastane, Doktora, India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! - Son Dakika
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