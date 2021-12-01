Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

24 Kasım'da uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANLANIYOR

Birçok sektörde anlaşma imzalanan görüşme sonrasında Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Veliaht Prensi Bin Zayid'in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." diye konuştu.

BAE'NİN 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ DE TEBRİK ETTİ

Bu kritik anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.