Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17.12.2024 21:32
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'de halkın, ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye'de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin başladığını, geri dönüşlerin artarak devamının Suriye'de sürdürülebilir yaşam şartlarının oluşturulmasına bağlı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ve iç savaş nedeniyle çöken altyapının ayağa kaldırılması konularında uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu, bunun için herkesin geri dönüşler ve imar hususunda elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü - Son Dakika

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