Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz -2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet Nişanı takdim edilmesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı onur duyuyorum. Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim. Bu nişana layık görülmem, ata yurdumuz Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir. Bu nişan bana aynı zamanda Türkiye-Türkmenistan dayanışmasını daha da ilerilere taşımak mesuliyetini yüklemektedir. Bu vazifeyi büyük heyecan ve gururla yerine getireceğim. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir şerefle taşıyacağım Devlet İşbirliği Nişanı'nı almaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum."