CHP'li isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğrafa ilk yorum: Darbeci, hain diyordu - Son Dakika
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CHP'li isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğrafa ilk yorum: Darbeci, hain diyordu

21.11.2022 11:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılışı için gittiği Katar'da, diğer liderlerin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de görüştü. İki liderin tokalaştığı kare gündem olurken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, fotoğrafla ilgili "Darbeci, hain diyordu, el ele göz göze geldi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin verdiği resepsiyonda açılışa katılan bazı liderlerle de ayaküstü görüştü.

TOKALAŞMALARI GÜNDEM YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü kısa bir sohbet etti. Bu kısa görüşme, Sisi'nin Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti. O anlara ilişkin karelerin servis edilmesiyle iki liderin görüşmesi gündem oldu.

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğrafa ilk yorum

GÖRÜŞMEYE CHP'DEN İLK TEPKİ

Sosyal medyada konuya ilişkin yüzlerce yorum yapılırken CHP'den de fotoğrafla ilgili ilk yorum geldi. Sabah bir televizyon kanalında canlı yayına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan-Sisi görüşmesini eleştirip "Darbeci, hain diyordu, el ele göz göze geldi. Bir ülkede darbe oluyorsa darbecilere karşı ülkedeki seçilmişi savunmak yanlış bir iş değildir. Mısır'da Türkiye'nin darbeye karşı pozisyon açması doğruydu ama iki ülke arasında ebedi düşmanlık süremez demiştik. Mısır'la diplomatik ilişkiler sürmelidir dediğimiz de Erdoğan bize 'Darbecilerle el tutun' diyordu. Komşularla sıfır sorun diye çıktıkları yolda dünyada sırf sorun noktasındalar. Ülkede para yok, gerçek anlamda müttefik olmamız gereken dünya Türkiye ile ilişkiyi kesti." ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel, Mısır, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya CHP'li isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğrafa ilk yorum: Darbeci, hain diyordu - Son Dakika


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