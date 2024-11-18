Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi\'ne katılıyor

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere alana eşi Emine Erdoğan'la gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı.

Dün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yılın değerlendirmesi yapılacak ve küresel ekonomide atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan, zirve kapsamında, 'Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Tanıtım Toplantısı'na, 'Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele' ile 'Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu' oturumlarına ve 'MIKTA Liderler Buluşması'na katılacak.