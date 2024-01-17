Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında

Emekliye yapılan zam konusunda da ters düştüler

AK Parti\'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Adalet Bakanı 27 bin 300 liralık cezayla ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşma dünya basınında geniş yer buldu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, terörle mücadele konusunda verdiği mesajlarla uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni harekatlara ilişkin "Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız." ifadelerini kullandı.

"YA YANIMIZDASIN YA DA KARŞIMIZDASIN"

CNN Yunanistan ise Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndaki konuşmalarını "Erdoğan: Irak ve Suriye'deki askeri operasyonlar devam edecek" başlığıyla servis etti.

Erdoğan'ın, "Terör eylemlerinin kaynağı olan Kuzey Irak dağlarının her köşesi güvenlik altına alınana kadar bu bölgedeki operasyonlarımız devam edecektir" ifadelerini haberde öne çıkartan CNN Yunanistan, Erdoğan'ın "Ya yanımızdasın ya da karşımızdasın" mesajı verdiğini yazdı.

"ŞEHİTLERİN HESABI SORULACAK"

Yunan Ethnos gazetesi de yaptığı haberde "Erdoğan: Terörle mücadelede ya yanımızdasınız ya da karşımızdasınız" başlığını kullandı.

Erdoğan'ın, "Sınırlarımız dışındaki askeri varlığımız hem vatanımızın güvenliği hem de vatandaşlarımızın huzur ve refahı açısından hayati önemdedir." sözlerine yer veren Yunan gazetesi, Erdoğan'ın kararlı olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN, OPERASYONLARI GENİŞLETME SÖZÜ VERDİ"

ABD merkezli uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Erdoğan'ın sözlerine haberinde geniş yer verdi.

"Türkiye cumhurbaşkanı, Irak'taki bir Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda dokuz askerin öldürülmesinden günler sonra, komşu Irak ve Suriye'deki askeri operasyonları genişletme sözü verdi." ifadeleriyle okuyucularının karşısına çıkan AP, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu belirtti.

SURİYE VE IRAK'TAKİ OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK

ABD merkezli televizyon kanalı ABC News ise "Erdoğan, Suriye ve Irak'a yönelik operasyonları genişletme sözü verdi" başlığını attığı haberinde, "Kabine Toplantısı sonrasında televizyondan yayınlanan konuşmada Erdoğan, Türk jetlerinin son beş günde başlatılan operasyonlarda Suriye ve Irak'ta toplam 114 hedefi vurduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Al Monitor ise "Erdoğan: Türkiye'nin Suriye operasyonu 'önümüzdeki aylarda' gerçekleşebilir" başlığını atmayı tercih etti.