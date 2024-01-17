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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında

Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, PKK terör örgütüne destek veren ülkelere seslenerek, "Ya yanımızdasın ya karşımızdasın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. AP, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının altını çizerken "Erdoğan, komşu Irak ve Suriye'deki askeri operasyonları genişletme sözü verdi." ifadelerini kullandı. CNN Yunanistan ise Erdoğan'ın "Ya yanımızdasın ya da karşımızdasın" mesajı verdiğini okuyucularıyla paylaştı.

17.01.2024 - 21:02,  Güncelleme: 21:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşma dünya basınında geniş yer buldu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, terörle mücadele konusunda verdiği mesajlarla uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni harekatlara ilişkin "Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız." ifadelerini kullandı.

"YA YANIMIZDASIN YA DA KARŞIMIZDASIN"

CNN Yunanistan ise Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndaki konuşmalarını "Erdoğan: Irak ve Suriye'deki askeri operasyonlar devam edecek" başlığıyla servis etti.

Erdoğan'ın, "Terör eylemlerinin kaynağı olan Kuzey Irak dağlarının her köşesi güvenlik altına alınana kadar bu bölgedeki operasyonlarımız devam edecektir" ifadelerini haberde öne çıkartan CNN Yunanistan, Erdoğan'ın "Ya yanımızdasın ya da karşımızdasın" mesajı verdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında

"ŞEHİTLERİN HESABI SORULACAK"

Yunan Ethnos gazetesi de yaptığı haberde "Erdoğan: Terörle mücadelede ya yanımızdasınız ya da karşımızdasınız" başlığını kullandı.

Erdoğan'ın, "Sınırlarımız dışındaki askeri varlığımız hem vatanımızın güvenliği hem de vatandaşlarımızın huzur ve refahı açısından hayati önemdedir." sözlerine yer veren Yunan gazetesi, Erdoğan'ın kararlı olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN, OPERASYONLARI GENİŞLETME SÖZÜ VERDİ"

ABD merkezli uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Erdoğan'ın sözlerine haberinde geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında

"Türkiye cumhurbaşkanı, Irak'taki bir Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda dokuz askerin öldürülmesinden günler sonra, komşu Irak ve Suriye'deki askeri operasyonları genişletme sözü verdi." ifadeleriyle okuyucularının karşısına çıkan AP, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu belirtti.

SURİYE VE IRAK'TAKİ OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK

ABD merkezli televizyon kanalı ABC News ise "Erdoğan, Suriye ve Irak'a yönelik operasyonları genişletme sözü verdi" başlığını attığı haberinde, "Kabine Toplantısı sonrasında televizyondan yayınlanan konuşmada Erdoğan, Türk jetlerinin son beş günde başlatılan operasyonlarda Suriye ve Irak'ta toplam 114 hedefi vurduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında

Al Monitor ise "Erdoğan: Türkiye'nin Suriye operasyonu 'önümüzdeki aylarda' gerçekleşebilir" başlığını atmayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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