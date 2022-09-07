ABD yine şaşırtmadı! Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan'dan yana tavır aldı

Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizi, Türkiye cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle Yunanistan'a net bir mesaj vermişti. Erdoğan'ın sözleri dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili son yorum ise ABD'den geldi.

"YUNANİSTAN'IN EGEMENLİĞİ SORGULANAMAZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı, VOA Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz" dedi.

"RUSYA'NIN İŞGALİ SIRASINDA NATO İÇİN GERGİNLİK YARARSIZ"

" Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir dönemde, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalar bilhassa yararsız" ifadelerini kullanan Bakanlık, tüm tarafları gerilimi daha da arttırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD'nin tüm NATO üyelerini birlikte çalışmaya ve diplomatik çözümlere teşvik ettiğini belirten ABD Dışişleri, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliğin korunması ve farklılıkların diplomatik yollarla çözülmesi için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz'' dedi.

GÜNLÜK BRİFİNGLERDE DE GÜNDEME GELDİ

Ankara- Atina gerginliği, ABD Savunma Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Size söyleyebileceğim şey; Bakan Austin'in geçmişte hem Türk hem de Yunan savunma bakanlarıyla görüştüğü ve yapıcı bir diyalog yoluyla Ege'deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladığıdır" dedi.