Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizi, Türkiye cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle Yunanistan'a net bir mesaj vermişti. Erdoğan'ın sözleri dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili son yorum ise ABD'den geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, VOA Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz" dedi.
" Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir dönemde, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalar bilhassa yararsız" ifadelerini kullanan Bakanlık, tüm tarafları gerilimi daha da arttırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.
ABD'nin tüm NATO üyelerini birlikte çalışmaya ve diplomatik çözümlere teşvik ettiğini belirten ABD Dışişleri, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliğin korunması ve farklılıkların diplomatik yollarla çözülmesi için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz'' dedi.
Ankara- Atina gerginliği, ABD Savunma Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Size söyleyebileceğim şey; Bakan Austin'in geçmişte hem Türk hem de Yunan savunma bakanlarıyla görüştüğü ve yapıcı bir diyalog yoluyla Ege'deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladığıdır" dedi.
Son Dakika › Dünya › ABD yine şaşırtmadı! Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan'dan yana tavır aldı - Son Dakika