Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Resmi Törenle Karşılandı - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır\'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da, Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

14.02.2024 15:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da, Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Dış Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Resmi Törenle Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Resmi Törenle Karşılandı - Son Dakika
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