Erdoğan Riyad\'da Zirveye Katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Riyad'da aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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