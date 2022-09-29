3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir - Son Dakika
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3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir

29.09.2022 00:14

Katıldığı canlı yayında, "Dünya bir nükleer savaşa ya da 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyor? Sizin böyle bir endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben bunları düşünmek istemiyorum. Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararı ve diğer ülkelerdeki gelişmeler akıllara 3. Dünya Savaşı ihtimalini getiriyor.

PUTİN'DEN NÜKLEER TEHDİDİ GELMİŞTİ

Putin'in Batı'ya yönelik nükleer tehdidi milyonları tedirgin ederken, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'nın bu tehdidine tehditle karşılık vermişti.

ERDOĞAN'A CANLI YAYINDA "3. DÜNYA SAVAŞI" İHTİMALİ SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da herkesi endişelendiren bu gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı canlı yayında bir gazetecinin "Dünya bir nükleer savaşa ya da 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyor? Sizin böyle bir endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekiyor. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla çözmek işin en isabetli adımı olacaktır.

"TANIDIĞIM PUTİN KAFASINA KOYDUĞU HER ŞEYİ YAPAR"

Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar."

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Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir - Son Dakika


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