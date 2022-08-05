Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi - Son Dakika

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