Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum

18.05.2022 12:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Miçotakisin ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden sözlerinin alkışlanmasına tepki gösterdi. Oktay, 'Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur'' dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Biden ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi ve Türkiye'yi şikayet etti. Miçotakis'in Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmesinin ardından ABD'li senatörler tarafından alkışlanmasına Türkiye cephesi de sessiz kalmadı.

"İBRET VERİCİ BİR DURUM"

Yaşananların ibret verici olduğunu belirten Miçotakis, "Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur" dedi.

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"MUHALEFET İLK ÇAĞDA YAŞIYOR"

Sözlerinin devamında muhalefet de yüklenen Oktay, "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

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ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum - Son Dakika


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