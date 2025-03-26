Danimarka 2026\'dan itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak

Norveç ve İsveç'in ardından bir Avrupa ülkesi daha kadınları askere alacak. Danimarka, 2026 yılından itibaren kadınları da zorunlu olarak askere almaya başlayacaklarını açıkladı.
Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin "tüm savaş gücünü" harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını bildirdi.
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise savunma ve güvenlik siyasetlerindeki "mevcut durum çerçevesinde" ülkenin silahlı kuvvetlerinin daha fazla kişiyi askere alması gerektiğini belirtti.
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