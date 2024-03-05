Grönlandlı kadınlar, Danimarka\'ya doğum kontrol cihazlarıyla zorlama davası açtı

Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'daki bir grup yerli kadın, 1960'lar ve 1970'lerde Danimarka'nın ülke nüfusunu azaltmak için kendilerini rahim içi doğum kontrol cihazlarıyla donatmaya zorlaması üzerine Danimarka hükümetine dava açtı.
143 İnuit kadını, Danimarka sağlık otoritelerinin kendilerine yaygın olarak "kaynaklar" olarak bilinen cihazları taktıklarında insan haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Olayın gerçekleştiği dönemde bazı, çoğu genç kız olan, kadınlar, doğum kontrol cihazlarını ne olduğunu bilmedikleri için müdahale etmediklerini söyledi.
Kadınların avukatı Mads Pramming, her birinin 300.000 kron (44.000 dolar) talep ettiğini söyledi.
İddia edilen amaç, Grönland'daki nüfus artışını engelleyerek gerçekleştirildi. Arktik adadaki nüfus, daha iyi yaşam koşulları ve sağlık hizmetleri sayesinde o dönemde hızla artıyordu. Plastik ve bakırdan yapılan küçük T şekilli cihaz, sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesini önler şekilde rahime yerleştirilir.
Danimarka yetkilileri, 1960'lar ve 1970'lerin ortaları arasında raporlara göre Grönland'daki doğurgan kadınların yarısından fazlasının, yaklaşık 4.500 kadın ve kızın bu cihazları aldığını söylüyor.
Danimarka ve Grönland hükümetleri, Eylül 2022'de program hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonucu gelecek yıl bekleniyor.
Ancak Pramming, kadınların bunun için beklemeyeceklerini ve tek seçeneklerinin mahkeme aracılığıyla adalet aramak olduğunu belirtti.
"Bizim en yaşlılarımız 80 yaşın üzerinde, bu yüzden daha fazla bekleyemeyiz," dedi.Kadınlardan biri olan Naja Lyberth"Yaşadığımız sürece, öz saygımızı ve rahimlerimize saygıyı geri kazanmak istiyoruz." dedi.
Danimarka'nın Grönland'daki geçmişte yaptığı eylemler, son yıllarda Danimarka yetkililerini korkutan bir hale geldi.
2020'de Başbakan Mette Frederiksen, 1951'de Danimarka'ya zorla götürülen 22 Grönland çocuk için özür diledi.
Danimarka'nın egemenliği altındaki Grönland, 1953'te Danimarka'nın tahtı altındaki bir sömürgeydi ve sonra 1979'da bir eyalet haline geldi ve 30 yıl sonra Grönland özerk bir bölge oldu. Ancak Danimarka, dış ve savunma işlerinin kontrolünü elinde tutuyor. 1992'de Grönland, sağlık sektörünün kontrolünü Kopenhag'dan devraldı.
Son Dakika › Dünya › Grönlandlı kadınlar, Danimarka'ya doğum kontrol cihazlarıyla zorlama davası açtı - Son Dakika
Hatay'ın Samandağ ilçesinde merkez üssü olan 4 büyüklüğündeki deprem, 6 kilometre derinlikte meydana geldi. Hatay Valiliği, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, Defne ilçesinde ağır hasarlı bir binadan beton parçalarının düştüğü ihbarı alındı ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Çin ve Filipin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi'nde çarpıştı ve dört Filipinli mürettebat üyesi yaralandı. Filipinli yetkililer, Çin gemilerinin tehlikeli manevralar yaparak iki küçük çarpışmaya neden olduğunu belirtti. Güneydoğu Asya liderlerinin bir araya geldiği bir Asya zirvesinde, Pekin'in denizdeki saldırganlığından duyulan endişenin dile getirilmesi bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, uluslararası ilişkilerde yaşanan son gelişmelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) çalışmalarına yansıdığını belirterek, 'En kısa zamanda (Gazze için) barış getirecek bir çözüm umuyoruz.' dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti. Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü. Yezen'in babası, saldırılarla birlikte oğlunun sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ise İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nde açlıktan ölen çocuk sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD, Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar, depremlerden dolayı tedirginlik içerisinde olduklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?