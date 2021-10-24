Üye Girişi
Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu - Son Dakika

Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu

24.10.2021 15:25

Rusya'da bir adam, aşkına karşılık alamadığı kadını önce dövdü sonra da bıçaklayarak öldürdü. Kadının başını kesen adam cesedi ise bir bavul içerisine koyarak ormana attı. Talihsiz kadının cansız bedeni oyun oynayan çocuklar tarafından bulunurken, kısa zamanda yakalanan katil ise tutuklandı.

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'ne bağlı Orsk kentinde oyun oynayan çocuklar, sitenin yanındaki boş arazide bir bavul gördü. Bavula yaklaşan çocuklar, kanları fark edince büyük korku yaşadı. Çocukların paniği üzerine site sakinleri polise haber verdi.

CESET 39 YAŞINDAKİ BİR KADINA AİT ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulun içerisinde bir ceset olduğunu tespit etti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bavul içerisindeki cesedin 39 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Derinleştirilen araştırmalar sonrası güvenlik kameraları incelenerek öldürülen kadının çevresindekiler de sorgulanmaya başlandı.

AŞKINA KARŞILIK VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Rusya Soruşturma Komitesi, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek katil zanlısının kimliğini belirledi. Gece yarısı karşılıksız aşık olduğu kadını önce darp eden ardından bıçakla öldüren katil zanlısının daha sonra ise kadının başını kestiği ve bavula koyarak boş bir araziye taşıdığı belirlendi.

Cesedin bavulla taşındığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 42 yaşındaki katil zanlısının suçunu itiraf etmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildiği açıklandı.

oyunlar, Polis, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı 16:21 Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi 16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi 16:03 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
AK Partili başkanın 15:25 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, 14:53 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı 14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:23 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar
16:20 Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı
16:18 Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti
16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi
16:04 İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor
16:02 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
16:01 Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı
15:36 Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
15:24 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar
15:22 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti         
16:18
İsrail Savunma Bakanı'ndan İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor         
16:05
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı         
15:23
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi         
14:49
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 16:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement