DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 6-9 Mayıs tarihlerinde Letonya'da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na (CHENS 2025/R) katıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Letonya'nın başkenti Riga'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni ve kuzeyde bulunan Letonya Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Son Dakika › Dünya › Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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