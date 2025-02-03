Denizde köpek balığı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Brisbane'in kuzeyindeki Bribie Adası'nda yüzen 17 yaşındaki genç kız, köpekbalığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Pazartesi günü saat 16:45'te Woorim Plajı'nda meydana gelen olayda, Queensland Ambulans ekipleri, üst vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan gence müdahale etti. Genç kız saat 17:00'de hayatını kaybetti.

Bu ölümcül saldırı, Ocak ayında Güney Avustralya'da 28 yaşındaki sörfçü Lance Appleby'nin ölümünden sonra yaşanan ikinci büyük köpekbalığı saldırısı. Appleby, The Granites plajında sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğramış, olay yerinde parçalanmış sörf tahtası bulunmuştu.

Ayrıca Aralık ayında, Büyük Mercan Resifi'nde 40 yaşındaki din görevlisi Luke Walford da zıpkınla balık avlarken köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Güney Avustralya'da son iki yılda köpekbalığı saldırılarında artış gözleniyor. Uzmanlar, bölgenin özellikle bu mevsimde beyaz köpekbalıkları için ideal yaşam alanı olduğunu belirtiyor.