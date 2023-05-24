Depremzede olduğunu belirten 5 yaşındaki Türk çocuk, Hollanda'da tek başına bulundu - Son Dakika
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BBC
Depremzede olduğunu belirten 5 yaşındaki Türk çocuk, Hollanda'da tek başına bulundu

Depremzede olduğunu belirten 5 yaşındaki Türk çocuk, Hollanda'da tek başına bulundu

24.05.2023 19:10

Hollanda, tek başına bulunan 5 yaşındaki Türk çocuğu konuşuyor. Şehir merkezinde dolaşırken bulunan çocuk, Türkiye'den geldiğini ve anne-babasının 6 Şubat'taki depremde yaralandığını söyledi. Hollanda makamları çocuğun anlattıklarını araştırıyor.

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht kentinde, depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu yapayalnız halde bulundu. BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, çocuğun tek kelime Hollandaca bilmediği belirtilirken, ismi bilinmeyen çocuğun ülkeye nasıl geldiğinin de araştırdığı kaydedildi.

YALNIZ BAŞINA DOLAŞIRKEN BULUNDU

Maastricht polisinin Instagram hesabından "Büyük şehirde tek başına" başlığıyla yapılan açıklamada, 5 yaşındaki bir Türk çocuğunun şehir merkezinde yalnız başına dolaşırken bulunduğu belirtildi. Türkçe konuşan ve hiç Hollandaca bilmeyen çocuğa, polis tarafından bir şekerci dükkanından şekerleme alındı ve daha sonra karakola götürüldü. Karakolda yemek ve dondurma ikram edilen çocuk, Türkçe bilen bir polisle sohbet etti.

ANNE VE BABASI DEPREMDE YARALANMIŞ

Türkiye'den geldiğini anlatan çocuk, anne ve babasının ülkelerinde olduğunu, ikisinin de 6 Şubat'taki depremde yaralandığını söyledi. Sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilen çocuğun, bir sığınma merkezine gönderildiği bildirildi. 5 yaşındaki çocuğun Hollanda'ya nasıl geldiği konusunda bilgi verilmedi. Hollanda makamlarının bu konuyu araştırdığı belirtildi.

Kaynak: BBC
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