Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı - Son Dakika

Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı

Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı
Son Güncelleme: 01.09.2023 12:24

Nebraska'da polis, araçta oturan devasa bir boğayı görünce sürücüyü uyardı. İlk başta küçük bir buzağı beklerken, Watusi boğasıyla karşılaşıldı. Polis, sürücüye boğayı eve götürme talimatı verdi. Olay, olağanüstü bir anı olarak hafızalarda kaldı.

Nebraska eyaletinde, bir aracın ön koltuğunda oturan bir boğayı gören polis, aracı hemen durdurarak sürücüye uyarıda bulundu. Bu olağanüstü olay, ABD'de gerçekleşti.

Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı

Otoyolda bu tuhaf manzarayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 30 Ağustos Çarşamba sabahı Norfolk kasabasında yerel polise, bir sürücünün aracında bir boğayla seyahat ettiği ihbarı yapıldı.

Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı

Nebraska polisi, bu garip haber üzerine hemen harekete geçti ve aracı durdurdu. Polis memurları, araçta küçük bir buzağı beklerken, devasa boynuzlarıyla ünlü bir Watusi boğasıyla karşılaştılar.

Olayın ardından yerel medya, bir polis memurunun sürücüye bir uyarı yazdığını ve boğayı evine götürmesini istediğini bildirdi. Bu olay, olağan dışı bir şekilde gelişen ve ilginç bir anı olarak hafızalarda kalan bir anı oldu.

Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı
Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı - Son Dakika
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