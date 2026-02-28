Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük - Son Dakika
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

28.02.2026 20:01
İran Devrim muhafızları, Orta Doğu'daki 14 ABD üssünü hedef aldıklarını, saldırılarda yüzlerce Amerikan askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ve İsrail'in eş zamanlı saldırılarına İran askeri üsleri hedef alarak yanıt verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine saldırılar düzenledi.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU

Saldırılara ilişkin İran Devrim Muhafızları'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suçlu Amerika ve barbar Siyonist rejim, bu sabah İran'a yaptıkları saldırıyla güçten başka bir dilden anlamadıklarını bir kez daha göstermişlerdir.

"14 ÜSSÜ HEDEF ALDIK, YÜZLERCE ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Vahşi doğalarını tüm dünyaya kanıtlayarak masum insanlarımızı ve öğrencilerimizi kana buladılar. Bölgedeki 14 önemli Amerikan askeri üssünü yıldırım operasyonlarıyla hedef almış; yüzlerce saldırgan Amerikan ve rejim gücünü etkisiz hale getirmiştir.

Şunu hatırlatmak gerekir ki; Silahlı Kuvvetlerin kararlı ve güçlü operasyonları, eskisinden daha şiddetli ve kapsamlı bir şekilde devam edecektir."

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    İnşallah doğrudur 228 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    en ağır darbeyi indirin inşallah 149 2 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR Nurettin DEMİR:
    Amerika dünyanın başına bela olmuş 135 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Allah müslümanı korusun 118 2 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bunu tahmin etmiyor muydu sanki ABD? Boş boş haber yapmayın. 8 43 Yanıtla
    ismail akca ismail akca:
    İran ne yapsın yani elini kolunu indirsin öylece beklesin mi 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
