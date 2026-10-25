Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşmanın en ufak hatasına katbekat yanıt verileceğini söyledi - Son Dakika
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Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşmanın en ufak hatasına katbekat yanıt verileceğini söyledi

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Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşmanın en ufak hatasına katbekat yanıt verileceğini söyledi
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İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, düşmanın en ufak hatasına katbekat karşılık verileceğini açıkladı. Muhibbi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik etkili operasyon yürütemeyeceğini savunarak bu ülkelerin açıklamalarının iç kamuoyuna yönelik olduğunu söyledi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, "Düşmanın en ufak hatasına katbekat karşılık vereceğiz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran basınına yaptığı açıklamada saldırılara misliyle karşılık verileceğini bildirdi. ABD ile İsrail'in mevcut durumda İran'a yönelik etkili bir operasyon yürütemeyeceğini ve söz konusu ülkelerin de bunu gayet iyi bildiğini söyleyen Muhibbi, "Düşman, İran halkı karşısında yenildi. Yanlışların tekrarlanması halinde yine yenilecekler. Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhibbi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açıklamalarının büyük ölçüde iç kamuoyunu etkilemeyi amaçladığını belirterek, "Bu ülkelerin liderleri partilerini seçim yenilgilerinden korumak için bu tür söylemlere başvuruyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriDevrim MuhafızlarıOperasyonPolitikaİsrailDünyaOrduİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Vural Murat Vural:
    Tiyatro yapmayın lan alçaklar . Amerika da İsrail de Şii İran da aynı savaş tiyatrosunun içindeler hepsi sahtekar bunların . Amaçları dünyada petrol fiyatlarını arttırmak ve bu yolla zenginleşme istiyorlar . Dünyayı bu üç devlet ateşe atıyor alçaklar kansızlar 0 0 Yanıtla
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