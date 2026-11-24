(ANKARA) - Ukrayna'nın Libya açıklarında Rusya'ya ait bir savaş gemisini hedef almasının ardından Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bağımsız hareket eden askeri grupların ülkeyi Rusya-Ukrayna savaşına sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Trablus merkeli yönetim, Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurarak uluslararası soruşturma açılmasını talep ederken İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de savaşın Akdeniz'e yayılmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Libya'nın uluslararası alanda tanınan Trablus merkezli hükümetinin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, "ortak ulusal karar mekanizmasının dışında hareket eden askeri tarafların" Libya'yı Rusya-Ukrayna savaşına ve Sudan'daki çatışmalara sürüklemesi ihtimalini, "bedelini Libya halkının ödeyeceği tehlikeli bir kumar" olarak nitelendirdi.

Açıklamada söz konusu askeri grupların isimlerine yer verilmedi. Bingazi Limanı'na yönelik saldırıyı kınayan Dibeybe, limanda Rusya'ya ait bir askeri yük gemisinin bulunduğuna ilişkin haberlere dikkati çekerek sivil liman ve tesislerin askeri amaçlarla kullanılmasının insan hayatını tehlikeye attığını belirtti.

LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN ULUSLARARASI TOPLUMA SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği ile Savunma ve Ulusal Güvenlik komiteleri de dün akşam yayımladıkları ortak açıklamada Bingazi'deki saldırıları ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin saldırıların sorumluluğunu üstlendiği açıklamasını kınadı.

Libya resmi haber ajansı LANA'nın aktardığı açıklamada, saldırıların Libya'nın güvenliğini ve egemenliğini tehdit etmesinin yanı sıra Akdeniz'deki deniz ulaşımının güvenliği ve bölgesel istikrar açısından da tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Libya, Rusya-Ukrayna savaşının tarafı değildir. Toprakları veya kara suları askeri hesaplaşma alanına ya da uluslararası çatışmaların uzantısına dönüştürülemez. Hiçbir taraf, gücü veya nüfuzu ne olursa olsun, herhangi bir gerekçeyle Libya'nın ulusal çıkarlarını tehlikeye atma veya devletin egemenliğini ihlal etme hakkına sahip değildir."

ZELENSKİ SALDIRININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİ

Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nda pazar günü Rusya'ya ait bir gemiye yönelik saldırıda 10 kişi yaralanmış, Bingazi açıklarında Malta bayraklı bir yük gemisine yönelik ayrı bir saldırının ardından ise geminin mürettebatı güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Libya açıklarında askeri operasyon düzenlediğini ve Rusya'ya ait Merkury adlı savaş gemisini batırdığını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ise saldırılara ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunarak çatışmanın daha geniş bir alana yayılması riskine dikkat çekmişti.

BİNGAZİ MERKEZLİ YÖNETİM DE UKRAYNA'NIN LİBYA'DAKİ ASKERİ FAALIYETLERŞİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Libya'nın doğusunda Halife Hafter güçlerinin desteklediği Usame Hammad başkanlığındaki hükümet de haftasonu BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine resmi başvuruda bulunarak saldırılara ilişkin uluslararası soruşturma açılmasını talep etti. Hammad, soruşturma kapsamında Libya'da Ukraynalı askeri personelin veya Ukrayna'ya ait askeri tesislerin bulunup bulunmadığının ve ülkenin batısındaki tesislerin saldırılarda kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Rusya, Libya'da 2014'te başlayan iç savaştan bu yana Hafter güçlerine askeri destek sağlıyor. Bingazi yönetimi, saldırıya uğrayan Rus gemisinin iki ülke arasındaki mevcut denizcilik işbirliği anlaşmaları kapsamında Rusya'ya dönüş yolunda yakıt ve ikmal için Bingazi Limanı'na uğradığını bildirmişti.

İTALYA DIŞİŞLERI BAKANI: AKDENİZ'DE SAVAŞTAN MUTLAKA KAÇINILMALI

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz'e yayılması ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre Tajani, şunları söyledi:

"Barışa ulaşmak için bir diyalog başladığında askeri faaliyetler her zaman artar çünkü herkes güçlü bir pazarlık konumuna sahip olduğunu göstermek ister. Eğer bu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın İtalya'dan birkaç yüz kilometre uzaklıkta devam etmesi anlamına geliyorsa bu endişe vericidir. Özellikle de biz Libya'nın istikrarı için çalışırken...

Batı Akdeniz'de bir savaştan mutlaka kaçınılmalıdır. Bu bize çok yakın. Ancak bunların münferit olaylar olmasını umuyoruz. Barışın tesis edilmesi, güvenliğin ve seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için çalışıyoruz. Libya'da kimsenin istemediği yeni bir gerilimin ortaya çıkması endişe verici."